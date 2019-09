Baustelle in Zollhofstraße

Ludwigshafen.Für Arbeiten an der Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz wird an diesem Dienstag in der Zollhofstraße eine Baustelle eingerichtet. Wie die Stadt mitteilt, wird die Maßnahme voraussichtlich bis Oktober 2020 dauern. Während der Bauzeit wird der Geh- und Radweg auf der Westseite der Zollhofstraße komplett gesperrt sein. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer über den östlichen Geh- und Radweg auf Seiten der Rhein-Galerie wird eingerichtet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Sperrung der Hochstraße Süd sollen die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich gehalten werden. „Das bedeutet, die Andienung der Baustelle, die zeitweise die rechte Fahrspur beansprucht, soll möglichst außerhalb der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten erfolgen“, berichtet eine Sprecherin.

Fahrspur soll frei bleiben

Den ursprünglichen Plan, die rechte Fahrspur der Zollhofstraße während der Bauarbeiten dauerhaft zu sperren, habe die Verwaltung mit Blick auf die derzeitige Verkehrssituation in der Stadt nach Rücksprache mit dem Bauherrn kurzfristig zugunsten des Fließverkehrs optimiert. Dennoch seien Beeinträchtigungen nicht ganz auszuschließen. jei

