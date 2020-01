Beamter bringt Schulranzen zurück

Ludwigshafen.Dem Spruch „Polizei – dein Freund und Helfer“ hat ein Beamter in Ludwigshafen alle Ehre gemacht. Wie die Behörde mitteilte, befand sich der Kollege mit der Straßenbahn auf dem Weg zum Dienst in der Wache Oggersheim. Von einem Fahrgast wurde er auf einen vergessenen Schulranzen aufmerksam gemacht. Der Polizist nahm ihn mit und fand darin einen Zettel mit der Aufschrift „Mama“ und einer Telefonnummer. Beim Telefonat mit der erfreuten Frau aus Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) stellte sich heraus, dass ihr Sohn den Rucksack in der Bahn hatte liegen lassen. Da der Polizist in der Nähe der Familie wohnt, überbrachte er den Ranzen am Abend persönlich. jei

