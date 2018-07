Anzeige

Ludwigshafen.We-chsel an der Spitze der Agentur für Arbeit Ludwigshafen: Nach siebeneinhalb Jahren als Vorsitzende gibt Beatrix Schnitzius ihr Amt an Daniel Lips ab. Die 64-Jährige wechselt zum 16. Juli in den Stab der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Nachfolger Daniel Lips ist derzeit Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Frankfurt. jei (Bild: arbeitsagentur)