Becker erläutert Innenstadt-Bauten

Ludwigshafen.Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, lädt am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr zu einer besonderen Stadtführung ein. Ausgehend vom Bürgerhof soll bei der Tour der verbliebene, oft unerkannte Charme der 1950er Jahre entdeckt werden. Becker berichtet vom städtischen Leben in Geschäften, Cafés und auf Plätzen und entwirft Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft. Diese möchte er mit den Teilnehmern diskutieren. Die Führung unter dem Titel „Was ist und was könnte (wieder) sein?“ kostet 14 Euro. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Tel. 0621/504-22 38 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020