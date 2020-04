Bedürftige erhalten kostenlose Mahlzeit

Ludwigshafen.Die katholischen Pfarrgemeinden und das Heinrich Pesch Haus bieten täglich eine frisch gekochte Mahlzeit für Bedürftige an. Sie wird von 12 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Pesch Hauses (Frankenthaler Straße) verteilt – solange der Vorrat reicht. Mit dieser Aktion wollen die katholischen Gemeinden ein Zeichen der Solidarität setzen: „Wir als katholische Kirche sind auch jetzt da für euch“, sagt Dekan Alban Meißner. Zahlreiche Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen haben ihren Job verloren. Auch die Schließung der Tafel treffe diejenigen sehr, die keine Rücklagen haben. Zum Start gab es Linsensuppe und Spätzle mit Brot. Die Mahlzeiten werden täglich frisch in der Hotelküche des Hauses gekocht und abgefüllt. Weil es schwer ist, den Bedarf abzuschätzen, begann die Aktion mit 50 Essen. ott (Bild: Dekanat)

