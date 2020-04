Bedürftige erhalten Spendentüten

Ludwigshafen.Um bedürftige Menschen zu unterstützen, haben das Caritas-Zentrum Ludwigshafen und das katholische Dekanat eine Tütenaktion gestartet. Sie suchen dafür Spender sowie Helfer bei der Verteilung vor Ostern. Denn die Corona-Krise verschärft die Versorgungssituation für viele bedürftige Familien und Alleinstehende.

Erwünscht sind abgepackte und haltbare Lebensmittel wie Reis oder Mehl, aber auch Schokolade oder andere Süßigkeiten. Spender können auch Hygieneartikel abgeben, diese sind ebenfalls gefragt. Die Caritas sammelt alle Spenden zentral im Stadtgebiet ein – am Dienstag, 7. April, und am Mittwoch, 8. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr an der Kirche St. Ludwig in der Bismarckstraße/Ecke Wredestraße. Entsprechende Kisten stehen dort bereit.

Helfer der Caritas und Pfarrgemeinden packen die Spenden in haushaltsübliche Mengen um – in Lebensmitteltüten („Ä Fressdudd“) und Hygienepakete („Ä Weschdudd“). Am Gründonnerstag und am Karsamstag jeweils zwischen 10 Uhr und 16 Uhr können sich bedürftige Menschen eine Tüte abholen. Die Spenden werden so ausgegeben, dass auch am Nachmittag noch Tüten da sind, damit nicht aus Sorge, nichts mehr bekommen zu können, die Schlange am Vormittag zu lange wird, so das Dekanat.

Angeregt von den Gabenzäunen in anderen Kommunen hatten Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche aus dem Caritas-Zentrum und den Pfarreien die Tütenaktion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt entwickelt.

„Kein Ersatz für die Tafel“

„Unsere Aktion ist aber kein Ersatz für die Tafel, die aus nachvollziehbaren Gründen wegen ihrer Mitarbeiter geschlossen hat“, stellt Caritas-Leiterin Beate Czodrowski klar. Gleichwohl sollen von der Aktion auch Obdachlose profitieren. Gerade jetzt fallen viele Unterstützungsmöglichkeiten weg. Hilfsbereite können die Aktion auch mit einer Spende an das Caritas-Zentrum unterstützen. Die IBAN-Nummer lautet DE13 7509 0300 0000 0559 56 – Spendenzweck: Tütenaktion.

Einen gemeinsamen Anruf für Schwache und Corona-Gefährdete haben auch die evangelische und katholische Kirche in den nördlichen Stadtteilen, Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) sowie alle Parteien im Ortsbeirat Oppau gestartet. Sie bitten um Nachbarschaftshilfe, aber auch um Spenden. „In der jetzigen Situation ist es völlig egal, wo sich die Menschen engagieren. Entscheidend ist, dass Ältere und Gefährdete Hilfe bekommen, wenn sie brauchen“, sind sich die Initiatoren einig.

„Durch die Schließung der Tafel besteht eine große Gefahr, auch für Obdachlose. Wir bitten deshalb um Spenden, am besten in Konservendosen“, so Pfarrerin Susanne Seinsoth. Die Essensdosen können bei der evangelischen Kirche in Oppau und der katholischen Pfarrei Heilige Edith Stein abgegeben werden. ott

