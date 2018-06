Begegnung mit dem Lebensgefühl Brasiliens

Anzeige

Eine Begegnung mit der Musik und Kultur Brasiliens bieten an diesem Abend die in Ipanema geborene, in Rio de Janeiro und Los Angeles aufgewachsene Wahl-Karlsruherin Viviane de Farias und ihre Band: Gitarrist Paulo Morello, Kim Barth an Saxofon und Flöte, Tizian Jost am Keyboard, Dudu Penz am Bass und Pius Baschnagel am Schlagzeug. Gut zwei Stunden mischen die Sängerin und ihre Mitmusiker Jazz mit Samba und Bossa Nova, bestechen mit Gefühl, groovender Verve und technischer Brillanz.

Das kommt auch beim Publikum an: „Bei Jazz am Turm kommen wir her, weil uns das gut gefällt“, sagt etwa die 70-jährige Waltraud Breunig. „Es ist toll, dass Ludwigshafen solche Programme bietet“, meint ihr 67-jähriger Mann Ottmar mit Blick auf den Kultursommer. „Wir haben immer Stühle dabei“, lacht die Gartenstädterin, „damit wir einen Platz kriegen, wenn es überfüllt ist.“ mav

