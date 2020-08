Begegnungsstätte wird geschlossen

Ludwigshafen.Das Max-Hochrein-Haus des Caritas-Förderzentrums in Friesenheim war seit 40 Jahren ein Treffpunkt für Menschen mit psychischen Krankheiten oder deren Angehörige. Die Einrichtung war bei den Besuchern sehr beliebt, da es sich um ein niedrigschwelliges, offenes Angebot handelte. Nun ist das Max-Hochrein-Haus geschlossen worden, da laut Caritas-Förderzentrum die Einrichtung St. Johannes und St. Michael, ein Neubau in der Kaiser-Wilhelm-Straße, das Angebot des Max-Hochrhein-Hauses abdeckt und durch die Lage in der Innenstadt besser mit dem ÖPNV zu erreichen ist.

Für den Erhalt des Max-Hochrein-Hauses hielten einige Besucher am Donnerstag eine Mahnwache vor dem Rathaus am Lichttor ab. Diese war gestaltet wie eine Trauerfeier, mit Grabstein, Blumen und Musik. „Haus der Begegnung gegen Vereinsamung“, war auf dem Grabstein zu lesen. „Wir haben etwa vor drei Wochen erfahren, dass das Haus schließen wird, jeder Besucher hat einen Brief bekommen“, sagte Cornelia Eisenstein, Mitorganisatorin der Mahnwache. „Meiner Meinung nach ging nicht genau hervor, dass es geschlossen werden soll, es war von Umzug die Rede. Ich bin seit 15 Jahren Besucherin des Hauses, ich wurde damals sofort familiär aufgenommen.“

„Immer weniger genutzt“

Einmal im Monat fand dort das Psychose-Seminar statt, bei dem sich Psychose-Erfahrene, Angehörige und Fachkräfte auf Augenhöhe austauschen konnten. Eine der teilnehmenden Angehörigen des Seminars war Monika Rogalski, die bei der Mahnwache mitwirkte.

„Wenn Kinder erkrankt sind, konnten die Angehörigen ins Max-Hochrhein-Haus kommen, man wurde dort aufgefangen“, berichtete Rogalski, die die Begegnungsstätte als gute Ergänzung zur professionellen psychologischen Behandlung sah. „Man macht sich Gedanken, ob die psychologischen Praxen die Besucher des Hauses abfangen können. Heute möchten wir auf die Schließung aufmerksam machen. Wir suchen einen neuen Träger. Trotzdem möchten wir der Caritas danken für die jahrelange Zusammenarbeit.“

Nach Angaben des Caritasverbands für die Diözese Speyer hat das Max-Hochrhein-Haus im Laufe der Jahre aufgrund einer größer gewordenen Anzahl von Hilfs- und Unterstützungsangeboten in Ludwigshafen immer mehr seinen eigentlichen Aufgabenschwerpunkt verlagert. „Letztlich gab es noch eine eher kleine Zahl von Menschen, die den wöchentlichen Offenen Treff an verschiedenen Tagen unregelmäßig genutzt haben. Das Haus wurde immer mehr zu einem Symbol vergangener Tage und wurde in den letzten Jahren immer weniger frequentiert.“

Außerdem werden im Neubau der Einrichtungen St. Johannes und St. Michael alle Angebote der Caritas konzentriert, die es auch schon im Max-Hochrhein-Haus gegeben habe: „Neben den Wohnmöglichkeiten und der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen gibt es seit dem Umzug aus Friesenheim auch das Angebot der niedrigschwelligen Tagesstruktur, welches ehemals dort angesiedelt war.“ kge

