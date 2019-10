Behinderung durch Sand

Bobenheim-Roxheim.Zu teilweise erheblichen Behinderungen des Straßenverkehrs ist es am Samstagmorgen gegen 8 Uhr in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim gekommen. Sie dauerten bis in den Mittag gegen 13 Uhr an. Grund hierfür waren Bauarbeiten, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach schütteten Mitarbeiter einer Baufirma vor ein Anwesen eine erhebliche Menge Bausand auf die Fahrbahn. Die verantwortliche Baufirma hatte keine Sondergenehmigung zur Straßenbenutzung eingeholt und versäumt, um die Stelle eine Absperrung aufzustellen, um die Sicherheit der Baustelle zu gewährleisten.

Dies taten anschließend die zu Hilfe gerufene Polizei sowie die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim. Sie sicherten die Baustelle gemeinsam ab. Die Arbeiten und damit auch die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs an der betreffenden Stelle gingen bis in den Mittag hinein. Ab etwa 13 Uhr floss der Verkehr wieder ungehindert in beiden Richtungen. ik

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.10.2019