Bei Einbruch auf Wertstoffhof gefasst

Ludwigshafen.Ein 49-jähriger Mann ist bei einem Einbruchsversuch auf den städtischen Wertstoffhof in Rheingönheim entdeckt und wenig später gefasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Überwachungskameras am Dienstag gegen 22.30 Uhr den Alarm auf dem Gelände des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) im Brückweg ausgelöst. Polizeibeamte fanden den 49-Jährigen in einem angrenzenden Gebüsch. In seinem Rucksack befanden sich ein Brecheisen und mehrere Schraubendreher. Gegen den Wohnsitzlosen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und versuchtem Einbruchsdiebstahl eingeleitet. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020