Bei „Langer Nacht“ schnuppern

Ludwigshafen.Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen legt beim Herbstsemester, das am 26. August beginnt, einen großen Schwerpunkt auf politische Bildung und digitale Themen. Dabei sollen die Angebote besser auf die Kursteilnehmer abgestimmt werden, sagt Leiterin Stefanie Indefrey. Das Programm in den nächsten Monaten umfasst insgesamt 450 Kurse. Pro Semester nehmen laut Indefrey rund 12 000 Bürger die Weiterbildungsangebote wahr.

In diesem Jahr feiern die Volkshochschulen der Republik ihr 100-jähriges Bestehen. Aus dem Anlass veranstaltet die Ludwigshafener Bildungseinrichtung eine „Lange Nacht der Volkshochschulen“ am Freitag, 20. September, ab 18 Uhr im Bürgerhof. Interessierte können dort mehr als 40 Kurse kostenlos ausprobieren.

„Bei der Langen Nacht gibt es ein umfangreiches Schnupperkursprogramm“, erklärt Indefrey. „Die Probekurse an diesem Abend sind ein Querschnitt aller Angebote.“ Die Fachbereichsleiterin für den Bereich Gesundes Leben, Juliane Krohn, empfiehlt, an dem Abend bequeme Kleidung zu tragen, da die Besucher auch Yoga oder Pilates ausprobieren können.

Ein neues Angebot der Bildungseinrichtung zur Stärkung politischer Bildung richtet sich an die Schulklassen. Dabei soll gezeigt werden, wie falsche Berichterstattung (Fake News) und Hassreden im Internet erkannt und gemeldet werden, so Indefrey. Bei einem weiteren Schnupperkurs berichtet der Fotografiker und Autor Siegfried Wittenberg zum 30. Jahrestag des Mauerfalls von dem Leben in der DDR.

14 Sprachen werden vermittelt

„Diese Angebote sind mir besonders wichtig“, betont die Leiterin der Volkshochschule. „Denn unsere Aufgabe, durch Bildungsangebote das Wissen zum politischen System zu vermitteln, ist 30 Jahre nach Ende der DDR wieder von großer Bedeutung. Niemals dürfen wir vergessen, wozu Ausgrenzung, Hass und Krieg geführt haben.“

14 verschiedene Sprachen der Nachbar- und Reiseländer werden in Kursen vermittelt. Neu im Herbstsemester sind Bulgarisch und Thailändisch. In den Kochkursen legt die Volkshochschule den Schwerpunkt auf indische, japanische, russische und peruanische Küche.

Raucher können an einem neuen Programm zur Tabakentwöhnung teilnehmen. Hierbei bestehe die Chance, die Seminarkosten von der Krankenkasse erstattet zu bekommen, falls die Teilnehmer nach der Veranstaltung rauchfrei sind, so Krohn.

Bei dem neuen Programm „Update-Mathe“ für Schüler der elften Klasse entwickeln die Teilnehmer einer Gruppe ein „Escape“-Spiel mit Mathe-Rätseln. Eine andere Gruppe dreht ein Erklärvideo zu den wichtigsten mathematischen Grundlagen.

Der Kurs „Sieben Schritte zum Job“ schafft für junge Menschen bis 25 Jahre berufliche Orientierung. Dank der Förderung durch die Globus-Stiftung ist dieses Seminar kostenlos. Die Anmeldung zu allen Kursen kann entweder zu den Geschäftszeiten der VHS erfolgen oder online unter www.vhs-lu.de.

Die Lernorientierte Qualitätstestierung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung (LQW) attestierte die Qualität der Einrichtung für vier weitere Jahre. Die LQW ist ein Qualitätsmodell, welches mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des europäischen Sozialfonds gefördert wurde und von der Bildungs- und Forschungsfirma ArtSet entwickelt wurde.

