Bei Treffen mit Internetbekanntschaft überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein 47-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in Ludwigshafen überfallen worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann gegen 17.15 Uhr in der Hilgundstraße mit einer Internetbekanntschaft verabredet und wurde beim Warten von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Die Angreifer konnten 100 Euro erbeuten und unerkannt flüchten. Ob ein Zusammenhang zwischen der Verabredung und dem Überfall besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, Gesicht komplett mit heller Maske verdeckt. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, 1,60-1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Jacke mit Reflexionsstreifen in Höhe der Brust, dunkler Hose und dunklen Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/9632122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020