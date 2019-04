Bei Verfolgungsfahrt Fußgänger verletzt

Ludwigshafen.Ein 14-jähriger Rollerfahrer hat bei einer Verfolgungsfahrt durch die Gartenstadt einen 15-jährigen Fußgänger am Bein verletzt. Nach Polizeiangaben von gestern fiel der 14-Jährige, der mit einem elfjährigen Beifahrer unterwegs war, am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Herxheimer Straße einer Polizeistreife auf. An der Kreuzung Maudacher-/Kärntner Straße missachtete der Rollerfahrer eine rote Ampel und fuhr auf der Gegenfahrbahn weiter. Am Ernst-Reuter-Park kam er vom Weg ab und streifte auf der Wiese einen 15-Jährigen, der daraufhin stürzte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Der 14-Jährige floh indes weiter, wurde aber wenig später ausfindig gemacht. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019