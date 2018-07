Beim ÖPNV noch viele Baustellen

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Zwischenbilanz zum Thema Barrierefreiheit innerhalb der Stadtverwaltung präsentierte der Beirat für Menschen mit Behinderungen in seiner jüngsten Sitzung. Außerdem gab er einen Rückblick auf die Ursprünge des Gremiums.

„Wenn ich sehe, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben, ist es in Ordnung – aber es liegt noch viel vor uns, vor allem im ÖPNV“,bilanzierte der Behindertenbeauftragte Hans-Joachim Weinmann in seinem Sachstandsbericht. Von 51 Straßenbahnhaltestellen sind 33 behindertengerecht – das sind um die 60 Prozent. Manche davon, wie die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße, können aus platztechnischen Gründen nicht umgebaut werden. Gehbehinderte Menschen müssen ersatzweise am Pfalzbau oder Berliner Platz aussteigen – und deshalb einen Umweg in Kauf nehmen. Bushaltestellen sind allerdings nur zu 40 Prozent behindertengerecht.

Scooter bereiten Kopfzerbrechen

Besonderes Kopfzerbrechen bereitet Weinmann jedoch seit längerer Zeit die Mitnahme von E-Scootern in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Beauftragte führt in dieser Frage rege Korrespondenz mit der RNV und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). „In Bussen der RNV werden E-Scooter mit der blauen Zulassungsplakette inzwischen befördert, jedoch nicht in Straßenbahnen. Wer von der Pfingstweide aus in die Innenstadt will, bleibt in Oppau stehen“, so Weinmann. Der Grund für die Ablehnung der Elektromobile lautete bisher: mangelnde Sicherheit. Für den Beauftragten heißt dies, Beweise für die Sicherheit sammeln und weiterhin am Ball bleiben.