Ludwigshafen.Vier Frauen sind am Dienstag beim Einkaufen bestohlen worden. Nach Polizeiangaben von gestern entwendete ein Unbekannter einer 83-Jährigen in einem Netto-Supermarkt in der Knollstraße den Geldbeutel aus der Handtasche. Im Portemonnaie befanden sich 70 Euro Bargeld. Einer 56-Jährigen stahl ein unbekannter Täter ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche, als sie in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße war. In einem Lidl-Supermarkt in der Flomersheimer Straße entwendete ein Dieb einer 57-Jährigen das Portemonnaie. Es lag in einer Tasche im Einkaufswagen. Eine 64-Jährige wurde in einem Laden in der Hoheloogstraße Opfer eines Diebstahl. Der unbekannte Täter nahm ihre Brieftasche, die im Einkaufswagen lag. Zeugenhinweise per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de. zyl

