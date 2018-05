Beim Tanzen hat es gefunkt

Anzeige

Ludwigshafen.Ein seltenes Jubiläum feierten Irmgard und Karl-Heinz Bergmann aus Oppau. Zu ihrer Eisernen Hochzeit überbrachte Ortsvorsteher Udo Scheuermann gestern die Glückwünsche der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Stadt Ludwigshafen. Bei ihrer Eheschließung waren beide noch sehr jung – gerade mal 20 und 22 Jahre alt. Während Irmgard, geborene Geisert, aus der Nähe von Danzig stammt und damals in Frankenthal lebte, bezeichnet sich Karl-Heinz als „alter Hemshöfer“. Kennengelernt haben sich beide, wie in den 1950er Jahren oft üblich, beim Tanzen.

„Meine Freundin sagte immer, ich sitze zu oft an der Nähmaschine und solle doch mal zum Tanzen mitkommen“, sagt Irmgard Bergmann. „Ich wohnte bei meiner Schwester, und als ich dieser erzählte, ich habe jemanden kennengelernt, sagte sie sofort: Bestimmt ist er Hemshöfer.“ Das war im Oktober 1952. Irmgard arbeitete damals als Näherin für ein Modehaus in Oppau, später als Spülerin in der BASF. Wer jetzt an Teller und Töpfe denkt, liegt falsch. „Ich habe unter anderem Reagenzgläser gespült. Noch heute sieht man Narben an meinen Händen, wenn mal eines kaputtgegangen ist.“

Große Wohnungsnot

Karl-Heinz Bergmann hatte wegen des Krieges einige Jahre seiner Kindheit und Jugend im Schwarzwald bei seinen Großeltern verbracht. Dort begann er eine Schreinerlehre, die er abbrach, weil er noch eine Schulklasse nachholen musste. „Ich zog zu meiner Schwester nach Ludwigshafen. Sie war zehn Jahre älter und hatte die Vormundschaft für mich. Emmi hat viel für uns getan“, erzählt Karl-Heinz Bergmann.