Beinaheunfall mit Polizeistreife

Ludwigshafen.Ein alkoholisierter Autofahrer hat beinahe ein Polizeiauto gerammt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überfuhr der 44-jährige Edigheimer mit seinem Wagen am Freitag gegen 18.20 Uhr in der Oppauer Straße die Mittellinie und geriet in den Gegenverkehr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte eine Kollision mit einem Ausweichmanöver gerade noch verhindern. Das Haltesignal der Beamten ignorierte der 44-Jährige. Seine Fahrt endete indes auf einer Verkehrsinsel an der Bannwasser Straße. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019