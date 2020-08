Bekannte Gesichter zieren Fotografien

Ludwigshafen.Das Karl-Otto-Braun-Museum im Oppauer Rathaus ist nicht nur ein Heimatmuseum, sondern bietet auch Künstlern eine Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. Derzeit sind Fotos von Thomas Detzner zu sehen. „Wir haben im Museum sechs Sonderausstellungen im Jahr, bei denen Künstler aus der Region den Raum kostenlos nutzen können. Wir möchten damit das Museum bekannt machen. Die Nachfrage bei den Künstlern ist groß“, sagte Udo Scheuermann, Vorsitzender des Fördervereins.

Nur ein Bild in Farbe

Bei der Detzner-Ausstellung sind größtenteils Portraits und Naturfotografien zu sehen. Manche der Models sind bekannte Gesichter. „Das ist Ramona Sedlmeier, die im Jahre 2015 in der Sendung ,Deutschlands schönste Frau‘ mit Guido Maria Kretschmer den ersten Platz belegt hat“, sagt Detzner zu einer Foto-Serie, bei der alle Bilder in SchwarzWeiß gehalten sind. Nur eines ist in Farbe, mit dominierendem gelben Shirt des Models. Auf die Frage, wie der Kontakt zu Sedlmeier zustande gekommen sei, meint Detzner: „Ramona wohnte damals in Frankenthal. Ich habe sie einfach angeschrieben. Die Fotos haben wir in Maxdorf gemacht.“

Auch die anderen Frauen auf den Porträtbildern haben Model-Erfahrung. Auf einem ist indes ein Mann zu sehen, der eher durch Seeräuber-Erfahrung heraussticht: Captain Jack Sparrow. Man sieht zwar sofort, dass es nicht Johnny Depp ist, dafür jemand, der ein sehr originalgetreues Kostüm trägt. Wo trifft man Jack-Sparrow-Doubles? „Er war auf dem Japan-Festival Hanami in Ludwigshafen. Am Lutherbrunnen fand eine Aktion statt, bei der sich die Besucher fotografieren lassen konnten. Da kam Jack Sparrow zu mir. Ich weiß gar nicht, wie er in Wirklichkeit heißt.“ Auch bei den Tierporträts weiß Detzner noch die Entstehungsgeschichte. Der auf dem Foto so stolz wirkende Weißkopfseeadler war im Moment, als der Auslöser gedrückt wurde, schlicht und ergreifend auf Futtersuche.

Der 63-jährige Fotograf wurde in Speyer geboren, lebte in Oppau und Edigheim, bevor er mit seiner Familie nach Frankenthal zog. Dort hat er sein privates, nicht kommerzielles Fotostudio. „Ich fotografiere seit den 1970er Jahren, bis in die 1990er. Dann habe ich 18 Jahre pausiert und 2010 wieder angefangen“, so Detzner, der seit 2011 Mitglied der Fotografischen Gesellschaft Ludwigshafen ist und bei vielen Wettbewerben ausgezeichnet wurde. Seit 2011 sind seine Bilder auf verschiedenen Ausstellungen zu sehen, etwa auch in China und Indien. Die Ausstellung „Detzner-Pictures - Ein Portfolio“ ist bis zum 20. September im Karl-Otto-Braun-Museum zu sehen. kge

