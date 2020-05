Bekanntschaft schließen am virtuellen Tisch

Ludwigshafen. Sogar aus Niederbayern und Österreich sind die Gäste zum ersten interaktiven Weinfest der Metropolregion zugeschaltet. Wahrscheinlich wären sie zur Sause auf einem echten Festplatz nicht angereist. Umso mehr Laune macht der Abend, der - fast wie im richtigen Leben - neue Verbindungen schafft. „Wir haben viel mehr Spaß, als wir das je gedacht hätten“, resümieren die Mitglieder des Unternehmernetzwerks BNI.

An virtuellen Tischen kommen die Menschen ins Gespräch, trinken und feiern die Künstler, die aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet sind. Mit „Prost, Rhein-Neckar!“ will Veranstalterin Yvonne Graf ausprobieren, welche Veranstaltungsformate in Corona-Zeiten - und vielleicht darüber hinaus - virtuell funktionieren. Über die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ haben sich die Weinfest-Freunde angemeldet. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder aktiv teilnehmen, miteinander ins Gespräch kommen und bei Justin Nova Musikwünsche anmelden - oder den Abend auf dem Computer streamen, zuschauen und genießen.

Weine aus der Region

Rund 50 Menschen sind bei der Premiere am Donnerstagabend aktiv dabei, im Stream schauen weitere 140 Leute zu. Yvonne Graf hat die Teilnehmer mit einer Weinkiste versorgt. Darin sind Weine, Secco, Sekt, und Wasser inklusive Schorle-Glas fürs „Präzisions-Drinke“.

Die Fäden laufen im Ludwigshafener „Freischwimmer“ zusammen. Dort sitzt die Technik, die die Weinmajestäten und Künstler zuschaltet, Gäste an ihre virtuellen Tische setzt. Von dort moderiert Nägele auch das Programm. Musiker Justin Nova erfüllt Songwünsche, die Weinmajestäten Jana Petermann (Hessische Bergstraße), Simona Maier (Baden), Anna Löffler, Rosa Rummel und Tamara Fränzle (alle Pfalz) erläutern Wissenswertes zu den Weinen, die Popakademie-Künstler Jules, Odblu und Laura Lato geben ihre musikalischen Visitenkarten ab. Mundartist Arnim Töpel hat ein Video eingespielt: „Fer die neimodische Ferz bin isch zu dabbisch“, sagt er, will aber mit seinem Betrag genauso ein Zeichen in der Krise setzen wie Comedian Berhane Berhane. Illustratorin Sandra Schulze hält den Abend zeichnerisch fest. Das Plakat erlöst am Ende bei einer Versteigerung 500 Euro für einen guten Zweck. Lisa Heßler, Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen, stellt die Pläne für das Trikot des Handball-Bundesligisten zur neuen Saison vor.

Nicht alles klappt reibungslos. Den Ton gibt’s mit Zeitverzögerung doppelt aus den Lautsprechern, es braucht drei Anläufe für einen Einspielfilm, Arnim Töpels Video startet mitten im Vortrag nochmal. Die Gäste nehmen’s locker, kommentieren die Pannen launig im Chat.

Für Yvonne Graf ist der Abend dennoch eine gelungene Premiere. „Fast alle Gäste haben die dreieinhalb Stunden durchgehalten und sind bis zum Schluss geblieben“, sagt sie. Jetzt plant sie mit dem Convention Bureau der Metropolregion die nächsten Schritte. „Wir hätten Spaß, ein zweites Fest aufzusetzen“, sagt sie.

