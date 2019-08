Beleuchtung an Rädern bemängelt

Ludwigshafen.Bei Schulwegkontrollen in Maudach, Mundenheim, West und der Gartenstadt hat die Polizei viele Fahrräder bemängelt. In fünf Fällen stellten die Beamten eine unzureichende Beleuchtung fest. Sechsmal fehlten Reflektoren. Von den Eltern, die ihre Kinder zur Schule brachten, missachtete nur einer das Parkverbot. Acht Insassen hatten hingegen keinen Sicherheitsgurt angelegt. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, trugen lediglich 16 von 34 Radfahrern einen Helm. Von den 24 Kindern, die mit dem Rad kontrolliert wurden, hatten nur zehn ihren Kopf geschützt. Die Polizei kündigte weitere Aktionen in den nächsten Wochen an. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019