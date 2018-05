Anzeige

Ehrenämtler sind im Vereinsleben unentbehrlich. Die Bundesliga-Handballmannschaft der TSG Ludwigshafen, die als Unternehmen aus dem Verein ausgegliedert wurde, profitiert von der Arbeit des Vereins –er organisiert etwa den Fanshop. Die Menschen leisten aber auch in der Gesellschaft Unentbehrliches. „Im Wachdienst der DLRG an den Badeseen und in der Erste-Hilfe-Ausbildung werden Ehrenamtliche am meisten gebraucht“, sagte Silke Wratil. „Wenn die Badewache um 18 Uhr gehen will, die Blies aber noch belegt ist, stellen wir die Interessen anderer über unsere.“ Die DLRG bietet Schwimmausbildungen an. Bei einem Noteinsatz ist sie mit Polizei und Feuerwehr an der Rettung beteiligt. Für Silke Wratil kam die Einladung überraschend: „Bis vor kurzem wusste ich nicht einmal, dass es die Karte gibt.“

