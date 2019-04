Beratung bei hohen Energiekosten

Ludwigshafen.Die Verbraucherzentrale bietet ab 24. April eine kostenlose Beratung bei Schulden durch Energiekosten im Bürgertreff West an. Für viele Geringverdiener sind diese zum Problem geworden, sieht Lisa Martin, Quartiersmanagerin im Soziale Stadt Büro, den Bedarf für ein niedrigschwelliges und kostenfreies Angebot. Die Energiekostenberaterin Nicole Schrank kommt deshalb einmal im Monat zu einer Sprechstunde in den Bürgertreff – jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 13 bis 14 Uhr. Auf Wunsch folgen auch Hausbesuche bei unerklärlich hohen Verbrauchswerten. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0621/52 99 295 (vormittags) oder über die kostenlose Telefonnummer der Verbraucherzentrale 0800 6075700 erforderlich. ott

