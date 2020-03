Beratung für Firmen

Ludwigshafen.Für die Beratung von notleidenden Firmen in der Corona-Krise hat die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) eine Hotline unter der Telefonnummer 0621/ 504-43 00 geschaltet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte die städtische Gesellschaft gebeten, ihre Lotsentätigkeit auszubauen. Denn vor allem die kleinen und Solo-Unternehmen trifft die aktuelle Entwicklung sehr hart. Gerade hier seien Umsatzeinbrüche von mehr als 50 Prozent keine Seltenheit, so Steinruck. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, als Stadt zu helfen, wo wir direkten Einfluss und Möglichkeiten dazu haben“, so die Rathauschefin. Die Verwaltung gewährt bereits allen wirtschaftlich stark von der Krise Betroffenen in begründeten Fällen auf Antrag einen Zahlungsaufschub von städtischen Forderungen zunächst bis 30. September.

Die WEG-Hotline ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr erreichbar. Eine schriftliche Beratung ist auch per E-Mail beratung@weg-ludwigshafen.de möglich. Eine kompakte Information der WEG für Unternehmen ist unter www.ludwigshafen.de abrufbar. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020