„Beratung wird aufwendiger“

Doch auch im Beratungsalltag gebe es immer wieder Probleme durch Formalitäten wie im Fall eines Eriträers, der seine Frau und Kinder nach Deutschland holen wollte. „In den übersetzten Taufscheinen der Kinder standen andere Geburtsdaten als die, die er uns mitgeteilt hatte“, berichtet sie. Der Grund: Im Sudan werde ein anderer Kalender verwendet als in Deutschland. „Das wusste ich vorher noch nicht“, gesteht die Beraterin.

Teure Dolmetscherdienste

Wenn die Frauen und Männer in Deutschland angekommen sind und ihr Aufenthaltsstatus geklärt ist, ist die Arbeit der AWO nicht vorbei. Wie Scharff betont, sei eine eigene Wohnung für die Integration unerlässlich. Doch gebe es in Ludwigshafen Betrüger, die aus der Not und der Unkenntnis der Flüchtlinge Profit schlagen wollen. „Einem syrischen Flüchtling, den ich betreue, wurde eine Wohnung angeboten. Um sie zu besichtigen, sollte er 2000 Euro zahlen“, erzählt Khanian Lish. Von solchen Abzockern, die Asylsuchende vor Ämtern gezielt ansprechen, berichten ihre Klienten immer wieder.

Auch mit Dolmetscherdiensten versuchen Einzelne, Neuangekommene abzuzocken. „Teilweise begleiten die Personen die Asylbewerber zu Terminen und sagen vor der Tür:,Gib mir 50 Euro oder ich gehe’“, sagt die Beraterin. „Wir haben den Eindruck, dass zwei frühere Klienten von uns sich von Asylbewerbern bezahlen lassen, um ihnen die AWO oder die Diakonie zeigen zu lassen“, sagt sie.

Trotz solcher Ärgernisse und der angespannten finanziellen Situation des Vereins bundesweit, wegen derer sich der Ludwigshafener AWO- Vorsitzende Scharff sorgt, können die Beraterinnen auch von Erfolgsgeschichten berichten, die sie miterlebt haben. „Ich betreue seit 2014 einen jungen Mann aus Damaskus. Er hat inzwischen gut Deutsch gelernt und macht eine Ausbildung in einem Autohaus in Speyer. Er kommt alle paar Monate mit einer Frage zu mir, bei einem der letzten Male hat er mir stolz seinen Führerschein gezeigt“, berichtet Khanian Lish. „Manchmal ist es mir sogar peinlich, wie dankbar die Menschen sind“, berichtet die Migrationsberaterin bescheiden.

