Berkel spendet Desinfektionsmittel

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener Firma Berkel AHK hat der Verwaltung 1000 Liter Desinfektionsmittel gespendet. „Wir stellen eigentlich nur den Rohstoff Ethanol dafür her, haben aber aus aktuellem Anlass ausnahmsweise die Produktion umgestellt“, sagt Firmenchef Mathias Berkel. Die Spende solle verhindern, dass es bei der geplanten Öffnung der Schulen am kommenden Montag zu Engpässen komme. Damit will das 1847 gegründete Unternehmen in Rheingönheim der Verwaltung „etwas Luft verschaffen“, bis sie weitere Lieferungen erhält.

Zudem spendete das Ludwigshafener Unternehmen Solution Glöckner Vertrieb GmbH der Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) 200 Flaschen Handdesinfektionsmittel, die an Menschen in den Asylunterkünften verteilt werden. ott

