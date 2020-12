Berliner Straße wieder offen

Ludwigshafen.Das war der Schlusspunkt unter den Abriss der Pilzhochstraße: Die Berliner Straße wurde für den Auto- und Straßenbahnverkehr wieder freigegeben. Fußgänger und Radfahrer konnten den Abschnitt bereits seit Anfang November passieren. In den vergangenen Wochen reparierte die Verwaltung Schäden an der Fahrbahn. Die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (RNV) setzte neue Masten für die Straßenbahn-Oberleitungen. Den Abschnitt an der Berliner Straße nutzt die RNV für Fahrten zum Betriebshof in Rheingönheim und als Ausweichroute bei Störungen. Mit der Freigabe sind wieder alle Parkplätze nutzbar, die während des Abrisses gesperrt waren. Durch den Wegfall der Brückenpfeiler gibt es laut Verwaltung sogar mehr Parkplätze als zuvor. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020