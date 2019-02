„Beruf und Familie schwer vereinbar“

Ludwigshafen.Die Betreuungssituation für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter ist in Ludwigshafen problematisch – und eine Lösung kurzfristig nicht in Sicht. Mehr als 1000 Betreuungsplätze fehlen, denn gleich drei Faktoren kommen zusammen: hohe Geburtenzahl, zu wenige Einrichtungen und vor allem zu wenig ausgebildete Erzieherinnen. Der Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab einem Jahr in Rheinland-Pfalz scheint daher bloß auf Papier zu bestehen. Der Stadtelternausschuss zeigte auf einer Infoveranstaltung in Oggersheim Wege auf, wie es dennoch mit dem Betreuungsplatz klappen könnte.

Schriftlichen Antrag stellen

Dazu war Veronika Snider-Wenz vom Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz eingeladen, die konkrete Tipps gab. „Es besteht Rechtsanspruch. Aber das heißt nicht, dass Sie Ihr Kind anmelden und dann läuft alles”, erklärte sie den rund 30 Anwesenden. „Sie müssen das aktiv einfordern und zwar als schriftlichen Antrag im Namen Ihres Kindes. Am besten schicken Sie diesen als Einschreiben und bitten um Beratung und Vermittlung. Dann muss die Kommune tätig werden.”

Neben den unmittelbaren Hinweisen – die Anwesenden bekamen ein Infopaket mit Vordrucken für Anträge mit auf den Weg – erläuterte die Referentin die rechtliche Basis des Sozialgesetzbuches und las den politischen Verantwortlichen die Leviten: „Die Länder und Kommunen hatten viele Jahre Zeit, um sich vorzubereiten, und haben sie verstreichen lassen. Jetzt lässt man die Eltern mit ihrem Dilemma im Regen stehen.” Das Dilemma sei, dass die propagierte Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheitert, weil die Kinder nicht ausreichend betreut werden können. Die Rahmenbedingungen seien noch nicht an die neuen Arbeitswelten angepasst, in der auch Mütter arbeiten gehen. Und wenn es einen Betreuungsplatz gebe, heiße das noch nicht, dass die Zeiten zu den Arbeitszeiten passen.

Hier machte Snider-Wenz aber deutlich, dass es keinen Anspruch auf einen bestimmten Betreuungsplatz gibt. Wird ein Platz angeboten, muss er angenommen werden. Als probates Mittel stellte sie Elterninitiativen vor: „Leider gibt es viel zu wenige davon. Hier können die Eltern die Regeln bestimmen.” In Ludwigshafen gibt es aber lediglich eine solche Initiative. Und angesichts des Mangels an geeigneter Betreuung in der Stadt stieß die Veranstaltung auch nur auf vergleichsweise geringes Interesse. sdm

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019