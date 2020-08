Berufsberatung im Grünen

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Abstandsregeln bietet die Agentur für Arbeit erstmals am Mittwoch, 12. August, eine Berufsberatung unter freiem Himmel an – zwischen 13 und 20 Uhr im Hack-Museumsgarten am Klüber-Platz. Jugendliche können sich im idyllischen Ambiente über berufliche Möglichkeiten informieren – über Ausbildung, Studium oder Überbrückungsmöglichkeiten. Neben den Berufsberatern sind Experten der Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) dabei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. ott (Bild: Museum)

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020