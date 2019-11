Berufsschüler erinnern an Gewalt gegen Transsexuelle

Ludwigshafen.„Vanessa fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut. Sie trägt nur noch Sport-BHs, um sich den Busen plattzudrücken. Schließlich nimmt sie Hormone. Am Ende wird aus Vanessa Jonas.“ Plastisch und drastisch schildern Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Wirtschaft 2 auf dem Platz vor der Lutherkirche am Mittwoch die Verwandlung. Die Geschichte von Jonas, vormals Vanessa, steht stellvertretend für all jene, die sich „im falschen Körper geboren“ fühlen. Anlass ist der „Transgender Day of Remembrance“, der weltweit begangen wird – erstmals auch in Ludwigshafen.

„Wir gedenken der ermordeten Transmenschen“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) und erinnerte an die afroamerikanische Transfrau Rita Hester, die 1998 in Massachusetts erstochen wurde. Gewalt gegen Transsexuelle sei nach wie vor ein Problem. Daher gelte es, Solidarität zu zeigen und sich bewusst zu machen, dass „transidente Menschen in unserer Mitte leben“. Um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen, müsse das Thema in die Schulen getragen werden, betonte Steeg.

Zum Gedenktag erfolgte eine Kooperation mit der Berufsschule. Schüler der Klasse BF 2 haben die Textbeiträge beigesteuert und sich im Unterricht mit sexueller Identität auseinandergesetzt. „Weitestgehend unproblematisch“ sei das Thema aufgenommen worden, erzählte Norbert Eßmann. Zugleich räumte der Lehrer für Deutsch und Ethik ein, dass es in manchen Kulturkreisen Akzeptanzprobleme mit Transsexualität gebe.

Für Verständigung eingesetzt

Dass die Schule am Projekt mitwirkt, ist kein Zufall. Im März hat die BBS Wirtschaft 2 den Abraham-Pokal 2019/20 erhalten – eine Auszeichnung durch die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Dadurch werden Schulen gewürdigt, die sich für Verständigung der Religionen einsetzen, erklärte Schulleiterin Monika Rief. Verbunden ist dies mit dem Auftrag, Gedenkveranstaltungen im schulischen Rahmen auszurichten, etwa zum 9. November sowie am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Beim Transgender-Gedenktag spielten Schüler des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums auch ein Stück von Astor Piazzolla – passend zum Schwerpunkt der Veranstaltung, der auf Argentinien lag. In dem südamerikanischen Land hätten Transsexuelle eine erheblich niedrigere Lebenserwartung als die Gesamtbevölkerung, berichtete Eßmann. Hauptursachen seien Gewalt und HIV. Seit einiger Zeit sei die Situation jedoch „entbürokratisiert“.

So existiert seit 2015 ein Gesetz für die Provinz Buenos Aires, nach dem im öffentlichen Dienst Transsexuelle bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden. Die Initiatorin des Gesetzes, Diana Sacayán, wurde jedoch kurz darauf in ihrer Wohnung tot aufgefunden – gefesselt und mit Stichwunden übersät. dtim

