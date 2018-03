Berufsschüler helfen Suppenküche

Anzeige

Zwei Monate lang sei das Essen für insgesamt 120 Personen vorbereitet worden, erzählt die angehende Köchin Christina Hähnel, die an der Seite ihrer 15 Mitschüler bereits zum zweiten Mal an „Berufsschule goes Suppenküche“ mitwirkt. Schulpfarrerin Kerstin Bartels, die als Bindeglied zwischen BBS und Dekanat fungiert, habe begleitend im Religionsunterricht das Thema Armut behandelt, fügt die 22-Jährige hinzu. „Das Projekt lag uns allen sehr am Herzen“, bekräftigt Hähnel und blickt zuversichtlich auf dessen Zukunft: „Ich denke, das wird auch nicht aufhören, denn es ist so eine tolle Aktion.“

Torte als Überraschung

Diese Meinung wird offenkundig auch von den Besuchern geteilt. „Die kochen wirklich sehr gut“, erklärt etwa der 49-jährige Bernd mit Blick auf die jungen Köche – und würdigt deren Engagement: „Man kann diesen Menschen nur ein großes Lob aussprechen.“ Jene haben obendrein eine besondere Überraschung parat: eine prächtige Jubiläumstorte, welche die gelernte Konditorin Nina Lux gebacken hat.

