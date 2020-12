Berufsschüler kochen Menü für Bedürftige

Kerstin Bartels (l.) und Carsten Große (3. v. r.) bei der Ausgabe. Dirk Timmermann

Ludwigshafen.Vor dem weißen Zelt im Hof der Apostelkirche hat sich eine Warteschlange gebildet. Hinter einem Tresen, der aus zwei nebeneinander aufgestellten Holztischen besteht, verteilen sechs Helfer das begehrte Mittagsmahl. Denn einmal im Jahr kochen Berufsschüler ein besonderes Menü für die Bedürftigen.

„Es gibt Kalbsgeschnetzeltes mit selbst gemachten Spätzle, Karottengemüse und Bayerischer Vanillecreme“, verkündet Carsten Große, Küchenchef an diesem Tag. Er ist seit zehn Jahren bei der Aktion dabei. Hauptberuflich ist Große an der Berufsbildenden Schule Technik 2 tätig. Als Lehrer für Fachpraxis Gastronomie hat er seine beiden Klassen aus der Berufsfachschule 1 und der Höheren Berufsfachschule Gastgewerbe und Catering miteingebunden. Insgesamt 30 Schüler und acht Lehrkräfte haben das kalt-warme Buffet zubereitet. Bei der Essensausgabe an der Apostelkirche wirkten die Schüler Corona-bedingt jedoch nicht mit, da aktuell kein Präsenzunterricht möglich ist, wie Schulleiterin Carola Straus erklärt.

Diese Aufgabe übernahm stattdessen das Team der Protestantischen Jona-Kirchengemeinde, die an gleicher Stelle die Suppenküche betreibt. „Die Rentner fielen als Risikogruppe dieses Jahr aus“, so Pfarrerin Kerstin Bartels. Das 1994 gegründete Suppenküchenprojekt versorgt sozial Bedürftige von Montag bis Freitag mit täglich wechselnden Suppen und Eintöpfen.

Als Helfer eingesprungen seien in der Corona-Zeit auch Abiturienten, Studenten sowie Pfarrer aus umliegenden Gemeinden – das gewähre eine durchgehende Versorgung.

Wertvolle Unterstützung käme auch aus den Reihen der BASF. Während das Unternehmen in den drei ersten Adventswochen die Suppenküche beliefert, beteiligen sich einzelne Konzernmitarbeiter auch an der Organisation des Festmahls, das ursprünglich schon für März angesetzt war. Astrid Sahler vom Agrarzentrum Limburgerhof befüllte Tütchen mit Brot und Kuchenstücken – beigesteuert von einer Ludwigshafener Bäckerei. Das dritte Jahr in Folge macht sie mit. „Die Abnehmer sind überaus dankbar“, betont sie.

Eine Bedürftigkeitsprüfung finde nicht statt, weder beim jährlichen Festessen noch bei der täglichen Suppenausgabe. Pfarrerin Bartels erklärt, dass vor allem Wohnungslose und Menschen in prekären Lebenssituationen das Angebot nutzen würden. Auch einige der Schüler, die bei der Essenszubereitung helfen, lebten in schwierigen Verhältnissen und seien daher besonders sensibilisiert, verrät Große.

Das gemeinsame Essen musste dieses Jahr im Freien stattfinden und nicht wie sonst üblich im wärmenden Gemeindesaal. Dies tat dem reichlichen Zuspruch aber keinen Abbruch. Bereits eine halbe Stunde nach Eröffnung des Buffets waren 85 der 100 bereitgestellten Mahlzeiten vergriffen. Wenig später waren auch die letzten Speisen verteilt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020