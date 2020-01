Beschäftigung in der Hofpause

Ludwigshafen.Langeweile, Herumstehen und Warten, bis es endlich wieder klingelt, und zwischendurch eine Keilerei? Das muss nicht sein, man kann seine große Pause auch kreativer verbringen. Hierzu gibt es die große Spielekiste, in der Schülerinnen und Schüler verschiedene Ball- und Geschicklichkeitsspiele finden, die sie unter Anweisung der Schülerassistenten ausprobieren können. Diese durchlaufen eine Ausbildung, die Kinder und Jugendliche ab den dritten Klassen absolvieren können. Das Projekt wurde initiiert von der Sportjugend des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz. Auch das Heinrich-Böll-Gymnasium im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim nimmt an dem Programm teil, hier spricht es die achten Klassen an.

Was bedeutet es, Schülerassistent zu sein? „Man organisiert Spielfeste und betreut die Spiele in der Hofpause, die zur Inklusion, Gewalt- und Unfallprävention dienen“, sagte Schulleiter Klaus Hartmann. In der „Spielekiste für die bewegte Pause“ finden die Schüler zum Beispiel Indiaca, Frisbee, Bälle in verschiedenen Größen, aber auch Dinge aus dem Bereich Artistik, wie Diabolo oder Chiffontücher, mit denen man Jonglieren lernen kann, da sie besonders langsam fliegen.

Handy soll in der Tasche bleiben

Auch die Trend-Sportart Spikeball, eine Art Volleyball mit Trampolin, darf in der Kiste nicht fehlen. Überreicht wurde diese von Ohle Wrogemann vom LSB. Als Sportwissenschaftler und Fitness-Trainer zählt für ihn zusätzlich der Bewegungsaspekt. Handy in der Tasche lassen und ausprobieren, ob man mit dem Ball ein bestimmtes Ziel trifft, das wäre schon mal ein Anfang.

„Bewegung ist entscheidend für die Entwicklung der Jugendlichen. Wer sich bewegt, baut gleichzeitig Aggressionen ab. Dem Ministerium geht es um Gewalt-Vermeidung. Wenn sich die Kinder etwas aus der Spielekiste geliehen haben, geht die Aggression zurück“, so Wrogemann.

In 23 Jahren hat der Bereich Sportjugend 3350 Schülerinnen und Schüler von rund 500 Schulen in Rheinland-Pfalz ausgebildet. Es handelt sich um ein sogenanntes Peer-to-Peer-Projekt, eine Kommunikation unter Gleichen, in diesem Fall Schüler unter Schülern. Günstig ist die Spielekiste nicht, sie kostet 1500 Euro. Das Projekt wird aus Fördermitteln finanziert.

Ein Auge warf Wrogemann auch auf die Sportvereine: „Sie könnten von der Aktion profitieren, da die Jugendlichen in der Ausbildung das Organisieren lernen und dies im Verein anwenden können.“ Auch einiges an Zeit müssen die Anwärter investieren.

30 Stunden an drei Wochenenden

Die Ausbildung umfasst 30 Stunden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, ebenfalls ein Vorausblick auf eventuelle Vereinsarbeit. Fünf Assistenten haben sich im laufenden Schuljahr am Heinrich-Böll-Gymnasium ausbilden lassen, die nächste Phase ist wieder im September. Betreut wurde die Aktion von Sportlehrerin Janina Adlfinger.

Bei dieser Gelegenheit wurden zusätzlich auch die goldenen Sportabzeichen ab der sechsten Klasse überreicht – denn es gibt einige talentierte Sportler am Böll-Gymnasium.

