Beschwerden über Diskothek

Ludwigshafen.Um Vergnügungsstätten und weitere Diskotheken im Westend zu verhindern, hat der Bau- und Grundstücksausschuss einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein 1,5 Hektar großes Areal östlich der Lorientallee beschlossen. „Wir haben damit eine Rechtsgrundlage, um auch gegen Bordelle und Tankstellen vorgehen zu können“, erläuterte Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) die Absicht. Langfristig soll dort das Wohnen für Familien gesichert werden. Deshalb will die Verwaltung baurechtlich auch einen Riegel gegen Kleinstwohnungen vorschieben.

Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) begrüßte den Vorstoß. Die gute Entwicklung, die das Westend in den vergangenen zwölf Jahren genommen habe, sei durch fortlaufenden Ärger mit einer Diskothek in der Bahnhofstraße getrübt worden, die nach einer Drogenrazzia vorübergehend geschlossen war. „Es hat niemand etwas gegen eine normale Diskothek. Aber das ist eine total ausgelutschte Einrichtung“, erklärte Heller. In der Vergangenheit hätten sich viele Anwohner unter anderem über verunreinigte Vorgärten beschwert: „Dieser Bereich um die Diskothek brennt uns schon lange auf den Nägeln. Eine Schließung wäre eine Gnade für das Wohnquartier“, so der Ortsvorsteher.

Bestandsschutz wird geprüft

Die Stadtverwaltung werde nun prüfen, ob die Diskothek einen Bestandsschutz habe, erklärte Jürgen Trojan vom Stadtplanungsamt. Die Ansiedlung anderer derartiger Einrichtungen werde aber durch den neuen Bebauungsplan ausgeschlossen. Bei der bisherigen Rechtslage könnten unliebsame Entwicklungen wie Anträge zur Umnutzung nicht automatisch unterbunden werden.