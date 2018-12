Beschwerden über Parkplatznot

Ludwigshafen.„Trotz Zufahrtsverbot während des Filmfestivals stellen auswärtige Besucher die Parkinsel mit ihren Autos so stark zu, dass wir Anwohner keine Parkplätze mehr finden“, klagte Hildegard Springer. Viele Bewohner sprachen von unerträglichen Zuständen und forderten bei einer Versammlung in der TFC-Gaststätte stärkere Kontrollen der Stadt. Zudem pochten sie auf einen schnelleren Auf- und Abbau der Zeltstadt im Stadtpark. Unter der Großveranstaltung leiden nach ihrer Ansicht auch die Wiesen im Landschaftsschutzgebiet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) versprach Verbesserungen und lehnte eine Erweiterung des Festivals ab.

Generell stelle die Verwaltung das Fest wegen seiner positiven Wirkung auf die Stadt nicht in Frage. „Gleichwohl haben wir dem Betreiber deutlich gemacht, dass die Veranstaltung keine Wachstumsperspektive mehr hat und die Besucherfrequenz bereits am Limit ist“, so die Rathauschefin. Der Betreiber indes wolle nur den Standort am Rheinufer und keine Alternativfläche.

Im Nachfolgenden die wichtigsten Aspekte der Diskussion:

Parken: Die Schilder für das Zufahrtsverbot bringen nichts, sind sich die Anwohner einig. „Während des Festivals herrscht bei uns drei Wochen Belagerungszustand“, kritisierte Chantal Villanova-Nics. „Warum stellt man nicht eine Schranke an der Drehbrücke auf und stellt Anwohnern Ausweise aus“, regte eine Frau aus der Parkstraße an. Den Vorschlag will die Stadt prüfen, ebenso wie die Anregung, die Brachfläche an der Hafenstraße als Parkplatz für die Festivalzeit zu nutzen. Die Ausweisung einer Anwohnerparkzone hält Ordnungsdezernent Dieter Feid (SPD) hingegen für nicht machbar. Dies sei gesetzlich nur möglich, wenn dauerhaft keine Parkplätze im Umkreis von maximal 400 Metern zur Verfügung stünden. „Beim Filmfestival geht es nur um einen Zeitraum von drei Wochen.“ Den Vorwurf der mangelnden Kontrolle wies Feid zurück: „Noch nie sind so viele Autos abgeschleppt und so viele Strafzettel verteilt worden wie in diesem Jahr.“

Grünbereich: Die Rasenflächen, auf denen die Zeltstadt steht, seien durch Anlieferungsfahrzeuge so stark verdichtet, dass sie nicht mehr renaturiert werden könnten, meinte eine Anwohnerin aus der Lenbachstraße. „Daher steht das Hochwasser wochenlang, während es anderswo längst abgeflossen ist“, ergänzte ein Bewohner. Beigeordneter Klaus Dillinger (CDU) räumte Probleme ein, sieht sie aber als nicht so gravierend an. Das Einsäen der Flächen habe nicht den erhofften Erfolg gebracht. Daher wurde 2017 nach dem Festival der Boden aufgelockert und sich selbst überlassen. „Im Vorjahr hat es gut funktioniert, in diesem Jahr wegen der Trockenheit jedoch nicht.“

„In anderen Städten muss der Abbau einer Zeltstadt viel schneller gehen, nicht wochen- oder sogar monatelang wie bei uns“, lautete ein weiterer Kritikpunkt. Bei den Fristen müsse auch die Witterung berücksichtigt werden, entgegnete der Dezernent. „Bei Regen sollten keine Fahrzeuge auf das Gelände fahren, um die Wiese zu schonen.“

„Die Tore für den Bolzplatz und die Tischtennisplatten, die wegen des Festivals vorübergehend entfernt wurden, sind verschwunden“, klagte Ortsbeiratsmitglied Lorena Schmitt (SPD). „Dies ist umso bedauerlicher, weil viele Grundschulen ihren Sportunterricht im Stadtpark abhalten“, ergänzte Linken-Stadträtin Sabine Gerassimatos.

Festivalgröße: Auf die Beschwerden, wonach das Festivalgelände seit Jahren stetig erweitert werde, sagte Dillinger, dass die Veranstaltung jedes Jahr in einem Abwägungsprozess eine neue Ausnahmegenehmigung für den Standort im Landschaftsschutzgebiet erhalte. Dabei sei die Größe der belegbaren Fläche eindeutig geregelt, dies könne nicht ausgedehnt werden. Temporär würden aber Nebenflächen genutzt. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) wandte sich gegen eine Ausdehnung des Festes. „Das Gelände verträgt nur eine gewisse Größe.“

Sicherheit: Kritik äußerten einige Anwohner am Bauzaun um das Festivalgelände, der keinen Spaziergang entlang der gesamten Uferpromenade mehr erlaube. Aus Sicherheitsgründen sei ein durchgehender Zaun unerlässlich, stellte Steinruck klar. Gleichwohl will sie den Vorschlag eines zweiten Eingangs prüfen. Die Oberbürgermeisterin versprach, allen Anregungen nachzugehen und 2019 zu einer weiteren Versammlung einzuladen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018