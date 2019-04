Beschwert euch!

Aus gefühlt 100 Kehlen klang der muntere Gesang von der Feuertreppe der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) und zog zahlreiche Zuhörer an. Doch handelte es sich hierbei nicht um ein Chorkonzert, sondern um die Stimmen des 1. Ludwigshafener Beschwerde-Chors, der sich aus einem gemeinsamen Projekt der Hochschule und des Ludwigshafener Kunstvereins entwickelt hat.

Alles, was den Studis stinkt – die fehlende Mensa, das mangelnde Studentenleben und der Name ihrer Schule, der mit „Häufig wechselnde Geschlechtspartner“ interpretiert werden kann – packten sie mit Profimusikern (Coco Safir, Tayfun Ates, Bernhard und Roland Vanecek) zu einer Klangcollage zusammen. Sie intonierten das Stück vor ihrer Hochschule und auf einer Spontandemonstration hin zu den Räumen des Kunstvereins, wo eine Reihe von Videoinstallationen zu sehen sind, die zeigen, dass es mittlerweile auf der ganzen Welt solche Beschwerde-Chöre gibt. 150 sind es offiziell.

Idee aus Finnland

Der erste Beschwerde-Chor entstand in Birmingham. Die Initiatoren waren Tellervo Kalleinen und Oliver Kochta-Kalleinen, ein finnisches Künstlerpaar, mit dem die Kunstvereinsleiterin Barbara Auer vor einiger Zeit über ein Ausstellungsprojekt in ihren Räumen in Kontakt kam. Das war die Vorgeschichte, aber die Initialzündung zu den Ludwigshafener Beschwerde-Chören (es gibt auch bereits welche zu den Themen Arbeit, Wohnungssuche und Artenvielfalt) kam durch einen Wettbewerb der BASF, der um die Frage kreiste. „Warum wird eigentlich alles immer besser?“

In den Beschwerde-Chören fand die nachdenkliche Kunstvereinsleiterin die adäquate Antwort darauf und in den Professorinnen Ellen Bareis und Andrea Lutz-Klug die kongenialen Mitstreiterinnen für ihr Projekt, das die Mittel der bildenden Kunst (Videoinstallationen) mit denen der darstellenden (Performance) und mit Musik (Chorgesang/instrumental begleitet) verbindet. Auer versteht ihr Projekt auch als Mitmachveranstaltung und hofft, dass sich im Rahmen der Ausstellung, in welcher Videoinstallationen der Beschwerde-Chöre etwa aus Hamburg, Chicago und Kopenhagen zu sehen sind, noch weitere Chöre dieser Art bilden. orp

