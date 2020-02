Besitzer vertreiben Einbrecher

Ludwigshafen.Eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner von nur 30 Minuten haben Unbekannte für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Friedrich-Burschell-Weg genutzt. Dabei wurden sie von den heimkehrenden Besitzern überrascht und in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkten die Bewohner bei ihrer Rückkehr am Dienstag gegen 18 Uhr, dass im Erdgeschoss und im Obergeschoss Licht brannte, Schränke geöffnet und durchwühlt waren. Die Einbrecher hatten das Wohnzimmerfenster aufgebrochen. Bei der Rückkehr der Eheleute flüchteten sie über die Terrasse. Um Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, bittet die Polizei unter Tel. 0621/963-24 03. ott

