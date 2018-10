Bessere Strukturen gegen Kinderarmut

Ludwigshafen.Die Geschichte des Ludwigshafener Jugendamtes reicht bis in die frühen 1920er Jahre zurück, weshalb in den kommenden Jahren das 100. Jubiläum gefeiert wird. Bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde bereits jetzt auf die Entwicklung des Stadtjugendamtes zurückgeblickt. „Im kommenden Jahr wird es eine bundesweite Aktionswoche für die Jugendämter geben, die sich mit dem Veränderungsprozess befasst. Anlass, Bilanz zu ziehen war auch die Koblenzer Studie, durch die teils ein Zerrbild der Jugendämter entstand“, sagte Jugendamtsleiter Jürgen May. Bei der 2018 veröffentlichten Studie der Hochschule Koblenz ging es um die berufliche Realität im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) am Beispiel des Jugendamts Berlin-Mitte. „Die Studie gab Anlass zum Nachdenken, doch manche Berechnungen waren schlichtweg falsch“, so May.

Formulare zu kompliziert

Ein Problem, mit dem sich das Jugendamt seit jeher befasst, ist Kinderarmut (hierzu veröffentlichte die Stadt einen ausführlichen Bericht). „Vergünstigungen, etwa Geld für Schulausflüge, werden von Familien, die Hartz IV empfangen, oft nicht wahrgenommen, da die Formulare zu kompliziert sind oder die Kinder nicht vor der Klasse zugeben wollen, dass sie zu wenig Geld haben. Die Angebote müssten niedrigschwelliger sein“, meinte May. „Die Kinderarmut steigt, die Bildungschancen sinken, wir brauchen daher zukunftsfähige Strukturen, um die Situation zu verbessern.“

Ein weiteres Thema war der Jahresbericht der offenen Kinder- und Jugendarbeit 2017. Hier ging es um den Einzug der sozialen Medien wie Facebook, WhatsApp oder Instagram in die Träger der Jugendarbeit, von Kirchen bis hin zur Verwaltung. Die Kinder und Jugendlichen seien heutzutage geschickt im Umgang mit diesen Medien. Die Mitarbeiter würden deshalb nicht drumherum kommen, sich ebenfalls Medienkompetenz anzueignen. Der Bericht befasst sich unter anderem mit der Frage, wie viel Zeit Jugendliche vor dem Smartphone oder im Internet verbringen sollten oder welche Gruppe welches Netzwerk nutzt. Auch die Themen Datenschutz und Persönlichkeitsrechte wurden aufgegriffen. In einem „Arbeitskreis Medien“ soll es die Möglichkeit für Fortbildungen geben, aber auch für kritische Reflexion. Kge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018