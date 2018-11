Bestattungen sollen teurer werden

Ludwigshafen.Wegen steigender Personal- und Sachkosten will die Verwaltung die Preise für Bestattungen ab Januar um durchschnittlich fünf Prozent erhöhen. Ausgenommen sind Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beerdigungen von Kindern. Der Werksausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) billigte gestern gegen die Stimmen der Linken die Preisanhebung. Eine endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat am 10. Dezember.

„In den vergangenen 15 Jahren konnten wir eine Gebührenerhöhung durch veränderte Betriebsabläufe auffangen. Das geht jetzt aber nicht mehr“, begründete Beigeordneter Klaus Dillinger (CDU) den Schritt. Ein Kiefernsarg natur beispielsweise soll künftig 474 Euro statt bislang 455 Euro kosten, eine Stahlurne in Rot 141 Euro statt 135 Euro. Für die Überführung eines Verstorbenen zum Friedhof innerhalb des Stadtgebiets will die Verwaltung 171 statt 161 Euro verlangen. Dank der Erhöhung könne der Bestattungsdienst auch den Unterhalt städtischer Ehrengräber mit jährlichen Kosten von 25 000 Euro übernehmen.

Ob die Stadt 2019 auch Gebühren für Abfallentsorgung und Straßenreinigung erhöhen werde, ist laut WBL-Wirtschaftsprüfer Jörg Bauer noch offen. Für das kommende Jahr rechnet er mit einem Defizit von 1,1 Millionen Euro – 300 000 Euro mehr als 2018. Das Budget zur Grünpflege will die Stadt um 500 000 Euro erhöhen. 1,9 Millionen Euro sind für Modernisierungen der Trauerhallen in Rheingönheim, Edigheim, Friesenheim und auf dem Hauptfriedhof geplant. 2019 würden Abwasserkanäle für 20 Millionen Euro saniert, etwa in der Schützenstraße. Ein hoher Betrag ist ab 2020 zudem wegen des Hochstraßenprojektes nötig: Der Kanalumbau nördlich des Rathauses kostet 17,7 Millionen Euro. ott

