Beste Chancen auf den Traumberuf

Ludwigshafen.Sechs Absolventen treten zur Melodie der Oskar-Zeremonie ins Scheinwerferlicht auf der Bühne des Palatinums in Mutterstadt: Leroy Bösel, Sevda Aslan, Ricarda Renner, Caroline Schenk, Matthias Paul und Thomas Krämer. Aus den Händen der Obermeister ihrer Handwerksinnung erhalten sie die höchste Auszeichnung für die Jahrgangsbesten, den Handwerks-Oskar. Ihre Abschlussprüfungen haben sie in allen Fächern mit glatter Eins abgeschlossen. Daniel Lips, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen, und Mutterstadts Bürgermeister Hans-Dieter Schneider gratulieren.

„64,3 Prozent der Azubis aus der Vorderpfalz haben bestanden. Das macht eine leichte Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Jahren aus. Die Durchfallquoten sind immer noch sehr hoch“, erklärt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Jochen Heck. 444 Azubis erhalten auf der Abschlussfeier des Gewerbeverbands Dienstleistungszentrum Handwerk ihren Gesellenbrief. Mehr als ein Drittel davon hat mit einer Note von mindestens gut bestanden und erhält bei der feierlichen Zeremonie Ehrungen der Handwerkskammern, des Dienstleistungszentrums Handwerk oder des Bäko-Großhandels.

Die jungen Absolventen gehören zu den gefragtesten Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel in Ausbildungsberufen sei allgegenwärtig und die Azubis hätten die besten Chancen, ihren Traumberuf zu bekommen, sagt Christian Hanemann, zweiter Kreishandwerksmeister der Glaserhandwerkerschaft Vorderpfalz. „Es hieß lange, ein Studium schütze am besten vor Arbeitslosigkeit. Ein Azubi findet in Deutschland heute genauso leicht einen Job wie ein Akademiker. Die Beschäftigungsquote bei Akademikern liegt bei 87 Prozent, die Quote in den Ausbildungsberufen liegt mit 83 Prozent fast genauso hoch“, bilanziert Heck.

Unter den Preisträgern sind zwei Azubis mit abgeschlossenem Hochschulstudium. Caroline Schollek hat vor ihrer Ausbildung ein Lehramtsstudium abgeschlossen. Doch der Lehrerberuf hat ihr nie besonders gefallen: „Ich habe in meiner Freizeit schon immer viel herumgeschraubt und ein paar Praktika gemacht, die mir Spaß gemacht haben“, erzählt die Elektronikerin: „Durch das Erproben der Theorie in der Praxis lassen sich komplexe Zusammenhänge viel schneller verstehen. Das gefällt mir in meinem Beruf besonders.“

Kurzes Bewerbungsverfahren

„Ich kann als Elektroniker genauso eigenständig arbeiten und hinter die Dinge schauen. Der Beruf setzt Denkarbeit voraus, die Ergebnisse sehe ich aber schneller“, erzählt Matthias Paul, der auch Sozialwissenschaftler ist. „Ich habe die Ausbildung als Chance auf einen Berufsabschluss gesehen“, erzählt die 33-jährige Janine Cekanavicius, die für ihre gute Note eine Auszeichnung erhalten hat: „In mehreren Berufsorientierungstests hat sich ergeben, dass ich eine gute Elektronikerin wäre. Ich habe zwei Bewerbungen geschrieben und von einer der Firmen sofort eine Zusage bekommen.“

Mit der traditionellen Lossprechung endet die Zeremonie. „Macht Volk und Handwerk jederzeit Ehre, seid brauchbare Glieder der Gesellschaft. Lebt Freiheit in eigener Verantwortlichkeit durch Weiterbildung im beruflichen und menschlichen Bereich“, heißt es nach alter Handwerkstradition.

