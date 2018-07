Besucher spenden für Care

Anzeige

Ludwigshafen.Bei einer Ausstellung im Stadtmuseum über die Anfänge der Städtepartnerschaft mit dem kalifornischen Pasadena ist eine Spende von 450 Euro zusammen gekommen. Für eine Plastikrose in Anlehnung an die „Rosenstadt Pasadena“ oder ein Miniatur Care-Paket wurden die Besucher um Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation Care gebeten, die seit der Nachkriegszeit weltweit in Krisengebieten mit Hilfspaketen Nöte zu lindern sucht. Bei der Ausstellung in Ludwigshafen kamen 450 Euro zusammen. Ein beträchtlicher Teil davon wurde vom Freundeskreis Pasadena aufgebracht. Die Spende wurde nun an Care überwiesen. ott