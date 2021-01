Betrieb im Impfzentrum gestartet

2 Fotos ansehen Am Donnerstag wurden die ersten Bürger in der Walzmühle geimpft. © Stadt

Ludwigshafen.Ein 90-jähriger Mann ist am Donnerstag erster „Impfling“ im Ludwigshafener Impfzentrum im Walzmühle-Center gewesen. Wie die Stadt mitteilt, hat der Betrieb dort am Morgen planmäßig begonnen. Rund 150 Menschen sollten im Laufe des Tages geimpft werden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) war vor Ort und überzeugte sich von einem reibungslosen Ablauf. „Durch das Impfen können wir die Pandemie bekämpfen, es ist zusammen mit dem Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in die Normalität“, sagte sie. „Wir als Verwaltung sind gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Impfangebot nun Zug um Zug weiter ausbauen können.“ In den Räumen des ehemaligen Real-Marktes werden zunächst zwei Impfstraßen vorgehalten. Bei Bedarf könnten weitere Kapazitäten geschaffen werden.

Am Ludwigshafener Klinikum geht unterdessen die Impfung des Personals weiter. „Bis heute Abend werden wir 1100 Mitarbeiter geimpft haben“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Auch die 29 Soldaten, die aktuell beim Klinikum in den Covid-Bereichen aushelfen, werden geimpft. „Durchgeführt wird die Impfung von unserem Betriebsärztlichen Dienst und weiteren ärztlichen Kollegen in einer eigens dafür ausgestatten Impfstation“, so die Sprecherin. Der Prozess laufe seit Montag reibungslos. Die Impfbereitschaft sei mit über 80 Prozent hoch. Im Klinikum werden aktuell 53 Covid-Patienten versorgt, davon 19 auf der Intensivstation.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass die neu eingerichtete Service-Hotline zur Unterstützung beim Vereinbaren eines Impftermins allein Senioren vorbehalten ist, die zur priorisierten Gruppe gehören und keine anderweitige Hilfe erhalten. Durch eine Flut an Anrufen und eine Überlastung der Leitung werde den bedürftigen Menschen die Chance auf Hilfe genommen. Die Hotline ist unter Telefon 0621/504-30 90 zu erreichen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021