Betrüger abgeblitzt

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat sich gegenüber zwei Senioren im Stadtteil Süd als Firmenmitarbeiter ausgegeben und ist dabei abgeblitzt. Nach Polizeiangaben klingelte er am Dienstag gegen 20 Uhr bei einer 72-Jährigen und behauptete, als TWL-Beschäftigter etwas in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die 72-Jährige verweigerte ihm den Zutritt. Wenig später versuchte es der Mann bei einer 74-jährigen Bewohnerin und gab sich als Vodafone-Mitarbeiter aus. Auch hier scheiterte er an einer resoluten Seniorin. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kräftig und trug eine helle Oberbekleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-2122. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020