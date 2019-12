Betrüger als Handwerker

Ludwigshafen.Zwei Unbekannte, die sich als Handwerker ausgaben, haben bei einem 91-Jährigen in der Königsberger Straße mehrere tausend Euro erbeutet. Nach Polizeiangaben hatte einer am Donnerstag gegen 10.20 Uhr an der Haustür geklingelt. Er gab vor, dass er gerade am Schornstein der Nachbarn gearbeitet und dabei gesehen habe, dass auch der Schornstein des Seniors repariert werden müsse. Dies könne er für 15 Euro erledigen. Daraufhin ging der 91-Jährige mit dem Mann auf den Speicher. Später kam ein zweiter Mann hinzu, der sich den Kamin im Keller ansehen wollte. Die Täter sind 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und trugen grün-schwarze Arbeitskleidung. Hinweise unter Tel. 0621/963-27 73. ott

