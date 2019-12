Betrüger als Kripobeamte

Ludwigshafen.Ein unbekannter Betrüger hat sich am Telefon gegenüber einer 81-jährigen Oggersheimerin als Kriminalpolizist ausgegeben. Dabei nannte er sogar einen Namen (Pascal Lang) und eine Telefonnummer 0621/67 96 16, unter der er bei einem Rückruf erreichbar sei. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er sich am Montag gegen 11 Uhr mit unterdrückter Telefonnummer bei der Seniorin gemeldet. Er behauptete, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch mit flüchtigen Tätern gekommen sei, weswegen er die 81-Jährige warnen wollte. Zu ihrer Sicherheit wolle er wissen – so gab er weiter vor –, ob sich in ihrem Haus Wertgegenstände befanden und wie hoch ihr Kontoguthaben sei. Die Seniorin durchschaute die Masche und legte auf.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott

