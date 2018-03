Betrüger am Telefon

Anzeige

Ludwigshafen.Erneut haben Betrüger mit verschiedenen Maschen versucht, Senioren in Ludwigshafen um ihr Geld zu prellen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden eine Frau und ein Mann im Alter von 80 und 88 Jahren am Mittwoch und Donnerstag von angeblichen Enkeln angerufen. In einem Fall forderte der Anrufer einen Geldbetrag von 30 000 Euro. Beide Senioren handelten richtig und beendeten das Gespräch. Ebenfalls am Donnerstag gab sich ein Krimineller am Telefon als Polizist aus. Er gaukelte einer 83-Jährigen vor, dass deren Tochter einen Unfall gehabt habe. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Genauso handelten drei Bürger im Alter von 63 bis 81 Jahren, bei denen sich angebliche Mitarbeiter von Vollzugsbehörden in Stuttgart meldeten und angaben, dass gegen sie Strafbefehle vorlägen.

Zweimal probierten Betrüger zudem ihr Glück mit falschen Gewinnversprechen. Sie wollten den Angerufenen vormachen, dass diese bei Gewinnspielen Abos abgeschlossen hätten. Auch hier witterten die Opfer den Betrug. Hinweise zu Betrugsfällen nimmt die Polizei unter Tel. 0621/963-27 73 entgegen. jei