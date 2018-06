Betrüger am Telefon

Anzeige

Ludwigshafen.Ein Betrüger, der sich als Microsoft-Mitarbeiter am Telefon ausgab, hat bei einer 63-jährigen Ludwigshafenerin einen Vermögenschaden in Höhe von 838 Euro verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, rief der Unbekannte zum ersten Mal bei der Frau am vergangenen Freitag an und sagte, dass angeblich mehrere Sicherheitslücken auf ihrem Computer bestehen würden. Um diese zu beheben, verlangte er die Nennung mehrerer Passwörter und Zugangsdaten für das Online-Banking. Die Frau gab die Daten heraus. Zudem erwarb die Ludwigshafenerin mehrere Prepaid-Cash-Karten und gab die Codes an den Unbekannten, der mehrmals bis zum Montag angerufen hatte.

Die Polizei weist darauf hin, dass Mitarbeiter einer Computerfirma nur bei einem konkret erteilten Auftrag anrufen. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekanntwerde, gebe es nicht. Die Kripo rät, in diesen Fällen umgehend das Gespräch zu beenden. ott