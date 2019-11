Betrüger auf Parkplatz

Ludwigshafen.Ein unbekannter Betrüger hat auf einem Parkplatz in Oggersheim minderwertige Haushaltsgegenstände verkauft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Täter am Mittwoch gegen 11 Uhr einen 62-Jährigen auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Oderstraße angesprochen. Er fragte ihn, ob er hochwertige Messer und Kochtöpfe kaufen wolle.

Diese hätten normalerweise einen Wert von mehr als 2000 Euro, gab der Betrüger vor. Für nur 150 Euro würde er sie veräußern. Der 62-Jährige ging auf den Kauf ein und zahlte 150 Euro. Als er zuhause ankam, musste er feststellen, dass die Ware von minderwertiger Qualität war. Der Betrüger ist etwa 60 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hat helle Haare.

Hinweise erbittet die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/ 963-24 03 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de. ott

