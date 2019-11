Betrüger bestehlen 94-Jährige

Ludwigshafen.Betrüger haben sich gegenüber einer 94-Jährigen als Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) ausgegeben und ihr Geld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klingelten eine Frau und zwei Männer am Mittwoch gegen 12 Uhr bei der Seniorin in der Keltenstraße und gaben an, die Zählerstände ablesen zu müssen. Die Frau ließ die Unbekannten ins Mehrfamilienhaus, wo sie sich auch Zutritt zur Wohnung der Tochter der Seniorin verschafften. Als diese später nach Hause kam, bemerkte sie den Diebstahl. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei

