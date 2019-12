Betrüger kommen als Dachdecker

Ludwigshafen.Betrüger haben sich gegenüber einer 89-Jährigen als Dachdecker ausgegeben und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Nach Angaben der Polizei klingelte ein Mann am Dienstag bei der Seniorin und behauptete, dass er Reparaturen machen müsse. Nachdem sie ihn hereingelassen hatte, erschien eine zweite Person, die sich als Kollege ausgab. Gemeinsam gingen sie ins Obergeschoß und in den Keller. Anschließend forderten sie 20 Euro für die Arbeiten. Als die Frau sagte, dass sie kein Geld da habe, gingen die Fremden. Am Abend stellte die Seniorin fest, dass eine Geldkassette aufgebrochen worden war. Darin befand sich jedoch kein Geld. Ob die Unbekannten, die 40 bis 45 Jahre alt und dunkelhaarig sein sollen, etwas gestohlen haben, ist offen. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei

