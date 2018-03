Betrüger kommen als Zeugen Jehovas

Anzeige

Ludwigshafen.Eine 80 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in der Pommernstraße von zwei unbekannten Betrügerinnen bestohlen worden. Nach Polizeiangaben von gestern klingelten die beiden Frauen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei der Seniorin und gaben sich als Zeugen Jehovas aus. Eine der Fremden bat die Bewohnerin um ein Glas Wasser und lenkte sie damit ab, während ihre Komplizin das Schlafzimmer durchsuchte. Aus zwei versteckten Geldbörsen erbeutete sie mehrere hundert Euro. Anschließend verschwanden die Täterinnen wieder. Eine Beschreibung konnte die 80-Jährige nicht abgeben. Hinweise zu dem Vorfall an die Polizei unter Telefon 0621/963-122.